Unghie sane: tutto quello che c’è da sapere

Iniziamo sfatando un mito: non è lo smalto che rovina le unghie, ma la sua rimozione. Anche se, ovviamente, è meglio fare attenzione al tipo di prodotto, che deve unire colore e nutrimento. Unghie che si sfaldano, si rompono… problema comune, ma come fare se come Elle Woods in La rivincita delle bionde avete un vitale bisogno di andare in un nail salon per risolvere i vostri problemi?

E poi c’è un’altra cosa da tenere in considerazione: in questo periodo dell’anno tra ponte dell’8 dicembre, cene natalizie e Capodanno, anche chi non si mette mai lo smalto, lo vuole a tutti i costi. Urge, quindi, un beauty recovery per preparasi alla maratona. Obiettivo: unghie colorate ma no stress. Le regole fondamentali da seguire:

Olio per le cuticole: applicatelo su tutto il contorno dell’unghia almeno una volta al giorno, l’ideale è alla sera prima di andare a dormire, per tenere sotto controllo la crescita delle cuticole. I nutrienti più efficaci sono la vitamina E e l’olio di albicocca.

Impacchi al limone: immergete le unghie in acqua, sale e limone per almeno 15 minuti. Serve per rinvigorirle e sbiancarle.

No alle forbicine: per accorciare le unghie limatele, perché il rischio di danneggiarle è minore. Le lime migliori per unghie deboli sono quelle in vetro o di cartone.

Attenzione all’acqua: parola di Lisa Jachno, manicurista delle star tra cui Julia Roberts e Miley Cyrus. La dry manicure non è altro che la manicure a secco, che non prevede di lasciare le mani a mollo per ammorbidire le cuticole. Non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce una migliore tenuta dello smalto che sull’unghia asciutta aderisce meglio.

Idratazione: unghie deboli sono unghie disidrate. Nutritele proprio come fate con la pelle del viso e del corpo. Applicate la crema idratante alla sera prima di andare a dormire e se volete che il prodotti penetri maggiormente, fate un impacco e indossate dei guanti di cotone.

I nutrienti da tenere d’occhio: vitamina E, biotina, olio di avocado, di jojoba, di oliva e di albicocca, burro di karité, equiseto.

Lo smalto Breathable: colora e lascia respirare le unghie. Orly ha lanciato questo smalto all-in-one che non richiede base coat o top coat, arricchito di pro-vitamina B5, olio di Argan & vitamina C. Grazie alla tecnologia Advanced Oxygen, l’ossigeno e le altre sostanze nutrienti riescono a penetrare. La sensazione è quella di lasciare riposare le unghie, ma l’effetto è una manicure impeccabile e dal colore saturo. La linea BREATHABLE™ include 18 nuance longlasting e brillanti, facili e veloci da applicare grazie ai pennelli Genius Brush™ con 600 setole per un risultato di alta precisione. Bastano solo due passate di colore e le unghie si trasformano all’istante, mentre nel lungo termine diventano più forti, a prova di scheggiature e sfaldature.