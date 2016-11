Unghie per natale 2016: scegli il trend perfetto per te

Hai scelto il look per Natale, l’acconciatura perfetta e il make up ad hoc. Sei a caccia di regali, pensi a come addobbare il giardino, la casa e… le tue unghie?

Il periodo prima di natale è il più bello, romantico e frenetico di tutto l’anno.

Fermati un attimo, prenditi una pausa e dedicati a te stessa. Prenota subito un appuntamento dalla tua nail artist di fiducia, concediti una coccola e prepara le tue mani per il giorno più bello dell’anno.

Per le tue unghie dimentica le solite nail art natalizie rosse e a base di renne e fiocchi di neve, ti propongo due alternative valide e all’ultimo grido (perfette anche per Capodanno).

Unghie a specchio. Sono il trend unghie 2016 e sono super semplici da realizzare. Esistono due tecniche differenti. Per la prima tecnica hai bisogno di uno smalto Estremo di Estrosa nero, polvere Chromatic Mirror Powder di MyNy e di finish trasparente. Se invece non vuoi perdere tempo i transfer ad effetto olografico in comodi foglietti di Estrosa sono ciò che fa per te. Qui trovi una gallery di unghie ad effetto specchio mentre qui ti spiego come realizzare le unghie a specchio.

Sweater nails. Sono le unghie per l’inverno per eccellenza, si ispirano ai caldi maglioni in lana e sono davvero mitiche. Per realizzarle hai bisogno di una base super resistente (prova persistance di Estrosa). Scegli poi se realizzarle in 3d con Estremo di estrosa mixato ad un pizzico di polvere volumizzante per ciglia di Essence oppure applica dei mini adesivi per unghie (ne trovi di super carini da Kiko). Qui trovi una gallery di sweater nails.

Se queste unghie non ti convincono qui trovi una gallery di tutte le unghie moda per l’inverno 2016/2017 mentre qui ti svelo come risparmiare con gli sconti del black friday (e ti faccio un super regalo!).

Ti aspetto sulla mia pagina instagram @alicecerea con una gallery di unghie, consigli moda e molto di più.

Alla prossima!