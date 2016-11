Lettrici di Glamour in love dello smalto profumato

Ha un colore di tendenza, la nuance 008 Denim Jacket, e un profumo che conquista- sì, sprigiona le note floreali di La Petite Robe Noire Eau de Parfum Intense di Guerlain, un mix dolce di zucchero filato, vaniglia e rosa di Bulgaria avvolte dall’inebriante mirtillo e da accenni chic di sandalo, patchouli e muschi bianchi. La premessa è già una promessa, confermata da chi l’ha provato: La Petite Robe Noire, Le Vernis Délicieusement Brillant di Guerlain conquista al primo incontro. Se volete cambiare le vostre abitudini per la manicure, fatevi sedurre dalle opinioni delle nostre lettrici, che l’hanno testato e si sono convinte. La parola a loro.

«Ha tutte le caratteristiche che lo rendono uno smalto top!», Anna Sarubbi.

«Pur non avendo utilizzato un top è rimasto brillante per giorni, ma la cosa che adoro di più di questo prodotto è il profumo floreale che sprigiona subito dopo la stesura. Una manicure chic in stile parigino», Martina Sacchetti.

«Lo smalto in se è molto facile da stendere (quelli buoni in genere lo sono) grazie anche alla forma svasata del pennellino. Il colore è super particolare e bisogna abbinarlo con gusto, ma se si ha a che fare con questa marca il buongusto è un prerequisito», Giulia Milizi.

«Mi è piaciuta subito la texture: consistente al punto giusto. Il prodotto si stende molto facilmente grazie anche al pennello applicatore: tutto scorre in maniera molto fluida. Già con una prima passata il colore si rivela sorprendentemente coprente», Elva Federica Pontarolo.

«Texture morbida e facilmente applicabile anche da chi (come me) non ha grandi doti di precisione! », Martina Zussino.

«Prodotto ottimo, si stende facilmente, asciuga molto velocemente e ha un profumo fantastico !!! Consigliatissimo !!!», Gloria Bellini.



