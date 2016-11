Manicure Natalizia: 5 nail art da copiare

Il mese più magico dell’anno è alle porte, tra poco nelle vetrine compariranno le prime luci, i primi addobbi, i primi pandori e in poco tempo le città si trasformeranno in posti magici, regalando piccole gioie a grandi e piccini.

Scelto l’outfit e provato il make up giusto da sfoggiare durante le feste è il momento di pensare alla manicure, una manicure natalizia, ma facile da realizzare perchè quasi sicuramente tra ultimi regali, spesa e prelibatezze da cucinare, l’appuntamento con l’estetista salterà e toccherà optare per una nail art casalinga.

Oggi allora ho selezionato per voi le nail art più semplici da realizzare e da cui potrete prendere ispirazione.

Manicure semplice: per una manicure semplice potete optare per un colore natalizio, quindi via libera a smalti rossi, verdi e blu, anche nella versione shimmer o addirittura con brillantini.

Ricordatevi che Natale viene una volta l’anno e uno smalto con brillantini raramente lo potrete sfoggiare senza sembrare eccessive.

Accent Manicure: se invece volete una manicure semplice, ma senza rinunciare a un dettaglio particolare, allora non potete che scegliere un accent manicure, stendere uno smalto rosso su tutte le unghie e sbizzarrirvi con una nail art solo su un dito.

Potete optare per un albero di natale, un babbo natale, un fiocco da pacco regalo, un fiocco di neve, un pupazzo di neve o qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

Nail Art : infine se avete molta manualità e la nail art è la vostra passione potete giocare con smalti e fantasia e creare delle vere e proprie opere d’arte che faranno impazzire amici e parenti. Le idee sul web non mancano, ma date sfogo alla vostra creatività e realizzate qualcosa di veramente originale.

Se vi va, fatemi sapere con un commentino quale sarà la vostra manicure delle feste e condividete insieme a me i vostri preparativi per il Natale!