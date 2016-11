Trend Alert: food nail art

Non fai in tempo a conoscere un trend e a vederlo in giro che passa di moda spazzato via da uno nuovo e questa volta con una moda tutta da mangiare.

Il nuovo trend in fatto di unghie, infatti, è la Food Nail Art, una manicure che ha come protagonista il cibo: biscotti, anguria, cioccolata, pizza, pop corn e chi più ne ha più ne metta, non c’è limite alla fantasia e si può eccedere con il cibo spazzatura che almeno sulle unghie non fa ingrassare.

Un trend che sta facendo letteralmente impazzire tutte le amanti del food che oltre a provare nuove ricette in cucina provano a riprodurle sulle unghie; i centri estetici sono invasi da richieste, ma molte sono le persone scettiche a riguardo.

Come tutti i trend, infatti, anche la Food Nail Art ha raccolto tanti consensi accompagnati da tantissime critiche ritenendole di cattivo gusto.

Perfetta per le ragazzine più piccole, per una festa particolare o per un evento a tema, ma assolutamente da evitare a lavoro, a un colloquio di lavoro, al primo appuntamento e a un esame universitario.

Personalmente, la ritengo una moda che se presa a piccole dosi può anche essere carina e fine (sì ad una manicure rosa con un piccolo cupcake ad esempio, super chic) ma che in un attimo può trasformarsi in eccesso e cadere nel cattivo gusto.

E se ve lo state chiedendo, ve lo dico subito, no non l’ho mai provata al momento e non so se prima o poi proverò a sfoggiarla in una manicure.

E voi cosa ne pensate di questo trend? Lo proverete oppure per questa volta passerete?