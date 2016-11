Unghie inverno 2017: le sweater nails

Pronta a scoprire tutto quello che devi sapere sulle unghie inverno 2017? I trend del momento sono davvero tantissimi ma ce ne è uno in particolare che ha scalato le vette di tutte le classifiche.

Sto parlando delle sweater nails, in italiano “unghie a maglia”, il vero ed unico trend per l’inverno 2017.

Di cosa si tratta? Le sweater nails si ispirano, come dice il nome, al mondo della maglieria e si dividono prevalentemente in due gruppi: quelle con micro disegni e quelli in rilievo, le mie preferite.

Prima di procedere con le spiegazioni nei dettagli, per realizzare le tue unghie inverno 2017 hai bisogno di una sola cosa: unghie sane! La base, così come nel make up, è fondamentale e qui ti do alcuni consigli per avere delle unghie sane.

Bene, ora che le tue unghie sono sane passiamo alla realizzazione, avrai bisogno di due smalti diversi, uno per la base e uno per i decori. Per la base ti consiglio Persistance di Estrosa, un mix tra semipermanente e smalto dalla lunga durata. I colori ideale sono quelli nelle sfumature pastello e la nuova linea Sunset Desert contiene tutte le sfumature del rosa e non solo. Per quanto riguarda invece i micro disegni sulle unghie ti consiglio Kiko Power Pro (facilissimo da rimuovere in caso di errore ma resistente), per le lavorazioni “a maglia” ti consiglio invece Kiko Velvet Satin Nail (l’effetto vellutato è davvero surreale!).

Che ne dici? Ti ho convinto? Lasciati ammagliare dalla bellezza delle sweater nails per le tue unghie inverno 2017.

Lo so, 4 idee sono poche, vero? Qui trovi una gallery di sweater nails mentre qui trovi tutti i trend unghie 2017.

Alla prossima!