L’importanza di prendersi una pausa

Sigmund Freud fu uno dei primi a decretare l’importanza delle pause. La sua giornata lavorativa era concentrata in orari precisi del mattino e del pomeriggio, sempre intervallati da copiose pause di svago, ispirazione, rigenerazione.

Vero è, infatti, che interrompere un ritmo, un’abitudine, una continuità non sempre è sbagliato, al contrario può avere vantaggi spesso sottovalutati.

Studio e lavoro, il segreto del successo in un break!

Studi recenti hanno dimostrato che per mantenere alto il livello di attenzione, concentrazione e memorizzazione il cervello umano ha bisogno di piccole pause frequenti, poiché dopo 45 minuti smette di stare attento.

Per rimetterlo in moto, e riprendere a lavorare o studiare con intensità, è sufficiente un’interruzione breve, dai 5 fino a un massimo di 15 minuti.

E che si tratti di micropause mentali, oppure ben più lunghe in termini di tempo, l’obiettivo è sempre lo stesso: mettere in atto un processo di “rigenerazione” neurologica che può rivelarsi utile anche a livello esistenziale. Come nel caso del cosiddetto “anno sabbatico”, quella pausa lunga (non necessariamente di 12 mesi!) utile a chi studia, se vuol sondare nuove aspirazioni e inclinazioni, e a chi lavora per fare il punto sulla propria vita professionale.

Fare una pausa assume così un doppio valore funzionale, fisiologico e psicologico: permette al cervello di fermarsi un attimo per riprendere a lavorare con più foga e aiuta la mente a esplorare nuovi percorsi motivazionali.

Fitness, spezza il ritmo per risultati top

Ma l’importanza della pausa si estende, più in generale, anche ai benefici di cui può godere il corpo.

Intervallare il consueto svolgimento dell’attività fisica con qualche settimana di riposo, per esempio, può rivelarsi molto salutare in termini di recupero muscolare (dopo un lungo periodo di intensa attività capita che non si vedano più risultati e ci si senta facilmente fiacchi) e anche motivazionale. In genere, si consigliano tre pause all’anno ogni quattro mesi.

Stop al cioccolato per riscoprirne il piacere

È uno dei cibi più amati in assoluto, al punto da generare una vera e propria dipendenza. Il rischio è che si trasformi in un gesto compulsivo, svuotato da un autentico desiderio. Se davvero amate il cioccolato, allora, imporsi delle pause nel suo consumo (un giorno, una settimana, un mese…) servirà a riscoprirne il piacere della degustazione. Sembra impossibile? Riflettete: se non altro, la silhouette ringrazierà!

Unghie, una pausa dal semipermanente le rigenererà

Anche in tema di bellezza le pause si rivelano salutari. Se sei una habituée dello smalto semipermanente, per esempio, interromperne l’applicazione per qualche mese è fondamentale: permetterà alle unghie di respirare, rigenerarsi e fortificarsi, dopo essere state sottoposte per lungo tempo a un trattamento decisamente più strong rispetto al classico smalto.

