Nail Contouring per unghie corte

L’ultima tendenza in fatto di manicure? Ovvio, il nail contouring! Dopo aver conquistato il viso, il corpo, i capelli, anche le unghie potranno godere del perfetto gioco tra luci e ombre per sembrare più lunghe e sfilate.

Per realizzare un nail contouring bastano pochi secondi: il segreto infatti, è passare lo smalto solo nella zona centrale dell’unghia lasciando i lati scoperti in modo da sconvolgere le proporzioni e regalarci una manicure elegante e affusolata senza il bisogno di far crescere eccessivamente le unghie. In questo tutorial vi mostrerò come realizzare un perfetto Nail Contouring servendoci di due dei colori più hot di stagione: il berdeaux e il grigio. Pronte a scoprire tutti i passaggi?

Occorrente: Base Trasparente, Smalto Grigio n.87 The Gel by Essence, Smalto Bordeau The Gel by Essence, Strice adesive / Pinzetta, Top Coat Nail Shine.

Procedimento: per realizzare il nostro nail contouring, iniziamo stendendo una passata di base trasparente. Una volta asciutta passate lo smalto grigio su tutte le unghie e lasciate asciugare. Il grigio, essendo un colore neutro aiuterà a dare risalto allo smalto successivo, il bordeaux che andremo a passare soltanto al centro dell’unghia, aiutandoci con due strisce adesive da porre ai lati per ridurre al minimo le sbavature. Una volta passato il secondo smalto, rimuovete le strisce adesive con una pinzetta e continuate con questa operazione fino ad aver decorato tutte e cinque le dita. Terminato questo semplice passaggio, stendete una passata di top coat per dare lucentezza alla manicure.

Un video pubblicato da alessia cipolla (@danslavalise) in data: 4 Nov 2016 alle ore 07:35 PDT

