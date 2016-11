Con l’arrivo dell’autunno le giornate si accorciano, i capi dai colori luminosi tipici dell’estate lasciano lo spazio ai colori scuri, e anche la manicure cambia. Le unghie autunno 2016 non possono che seguire questo trend, e infatti la parola d’ordine è “dark”. Il contrasto con la carnagione lattea di questo periodo è di grande impatto: sì al nero, che torna tra gli smalti più trendy anche in questa stagione, senza dimenticare il bordeaux e il verde, a patto che sia molto scuro.

Unghie nere lucide

Lo smalto nero non è più solo quello delle streghe di Halloween o quello da abbinare ai costumi di questo periodo. Questa tonalità è oggi la più richiesta, per via della sua eleganza.

Non per nulla, Lloyd Simmonds, Direttore Creativo Make Up di Yves Saint Laurent, lo ha inserito tra i 30 colori della collezione di smalti La Laque Couture, composta da nuance iconiche, ispirate alle creazioni e al patrimonio artistico di YSL, come il blu majorelle, l’intramontabile fucsia, il beige sahariano e il nero smoking, appunto.



Per chi non è una dark lady, le unghie autunno 2016 si tingono di scuro, ma strizzando l’occhio ad altri colori: il bordeaux, lucido e intenso, è un classico must have delle giornate fredde. Bellissimi sulle mani dalla pelle candida autunnale anche il grigio scuro, il verde sottobosco e il viola. Nuances intense, che si possono anche abbinare facilmente a rossetti o al make up sugli occhi. Un motivo in più per sceglierle e per personalizzare lo stile dark 2016.

Finish di stagione

Ma come si portano queste tonalità strong? Le unghie lucide sono sempre molto belle, senza tempo. La moda quest’anno offre la possibilità di optare anche per gli smalti opachi, da stendere su tutte le unghie oppure solo su due dita, alternandosi così con lo smalto lucido. La french reverse, per le nail art addicted, può essere una buona scelta di stile, sempre al passo con le tendenze viste sulle passerelle.

La forma giusta

La manicure accurata non si esplicita solo con uno smalto steso bene. Si vede anche dalla pelle curata e dalle unghie ben limate, tutte della stessa lunghezza. Le unghie autunno 2016, soprattutto con gli smalti dark, dovrebbero essere corte e ovali. Ma la moda ammette allo stesso tempo delle eccezioni: ecco che oltre alle unghie a mandorla, vanno più che bene anche quelle squoval e, per le più audaci, sono ammesse anche quelle a stiletto, lunghe e con punte affilate.