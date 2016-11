Nail art insolite? Ispirati ai quadretti Vichy

La fantasia Vichy vede le sue origini negli anni ’20, ed è stata portata alla fama da star del calibro di Ingrid Bergman, Katharine Hepburn e Brigitte Bardot. Stagione dopo stagione torna sempre a far capolino senza mai essere scontata. Dosato nei dettagli, o indossato in total look, il quadretto più famoso nella storia della moda ha sempre il suo fascino. La ballerina più desiderata dell’anno infatti è quella di Miu Miu che ha proprio tra i suoi dettagli il nastro a fantasia vichy. Oggi quindi, voglio proporvi una serie di nail art che seguono questo trend, e qualche foto ispirazione.

La versione moderna della stampa vichy, si adatta perfettamente ad abiti freschi, leggeri e perfetti per tutte le tipologie fisico.

La classica versione Bardottiana del vichy rosa

Questo è stato il mio look preferito della Milan fashion week. Stampa vichy black and white resa insolita dalle ampie maniche a sbuffo e dal lungo strato di tulle della gonna. Look firmato Never Ever

Una manicure molto ricercata, da vera fashion victim

Brigitte Bardot, icona di stile, ha contribuito al successo di questa stampa, indossandola nelle pellicole, nelle copertine e nella sua vita privata