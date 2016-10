Unghie dark: tendenze manicure Autunno Inverno 2016/17

Unghie che passione! Torniamo ancora una volta a parlare di unghie per scoprire insieme una delle prossime tendenze più in voga per l’autunno inverno: stiamo parlando delle unghie dark, ovvero unghie dai colori scuri e spettrali. Ebbene sì, perchè le nostre unghie si vestiranno di toni profondi che ci renderanno delle vere dark lady moderne.

Il dark-mood, infatti, sostituirà quello floreale della bella stagione a partire dalle mani, per un autunno-inverno che si prospetta all’insegna del ritorno ai primi anni del secolo scorso, un mix tra lo stile vampiresco del cinema muto e le dive di Hollywood più austere.

Le “vampy nails“, così come vengono definite le unghie dai colori scurissimi, virano infatti su nuance dark come nero, bordeaux, rosso scuro e viola, senza dimenticare il verdone che tanto ci piace. Anche la finitura dello smalto gioca un ruolo importante: da quello extra lucido a quello completamente opaco, passando per l’effetto texturizzato e metallizzato.

La cura dei dettagli farà infatti la differenza, restituendoci una manicure curata e di tendenza come abbiamo sempre sognato.

Last but not least, la forma delle unghie: la nuova tendenza preannuncia infatti delle unghie molto corte e naturali, in contrasto con i colori profondi dello smalto, ma anche lunghe e affusolate, a mandorla, fino ad arrivare alle originalissime stiletto, dalla punta affilata (trovate tutti i tipi di unghie più belle QUA).

Volete scoprire nel dettaglio la tendenza delle unghie dark per la stagione fredda?

Ecco qua una gallery con le foto più belle, spero vi piaccia!

Buona giornata,

Monelle

www.monellechiti.com