Mood tropicale anche in inverno? Prova la Flamingo Nail Art!

Se c’è una certezza per quanto riguarda le nuove tendenze del prossimo autunno/inverno è che il rosa ci conquisterà. E con lui un altro simbolo indiscusso preso in prestito dall’estate: il cosiddetto “Flamingo”, ovvero il fenicottero. Preparate a vederlo stampato su maglie, cappotti, pants, a portarlo al collo con collane eccentriche e perché no, sulle vostre unghie, con nail art studiate ad hoc per stupire e conquistare, come quella che vi propongo oggi, giocata sui colori del rosa e del bianco. Pronte ad un nuovissimo tutorial step by step? Oggi realizziamo una perfetta Flamingo Nail Art!

Occorrente

Base trasparente Polish Grip Pro Nails

Smalto Bianco

Smalto Rosso Gotta Goji ProNails

Smalto Verde Pastel Kiwi ProNails

Smalto rosa cipria Velvet Satin Kiko

Lucido Gloss It Up

Adesivi ProNails

Pellicola trasparente

Pinzetta

Penna Correttiva all’olio di Jojoba ProNails

Procedimento

Per cominciare iniziate a stendere sulle vostre unghie la base trasparente. Come step successivo, passate su tutte le unghie lo smalto bianco in modo da dare una base neutra e delicata alla nostra nail art. Una volta asciutto passiamo a lavorare sul dito medio, l’unico su cui ho deciso di applicare più colore, in modo da non appesantire troppo il risultato finale.

Lo ammetto, questa nail art nasconde una piccola insidia, ma facilmente superabile: l’utilizzo della pellicola trasparente. Ci serviranno adesso tre smalti: il rosso, il verde pastello e il cipria. Iniziate facendo colare sul medio qualche goccia del Pastel Kiwi in modo da tappezzare tutta la superficie dell’unghia. Fate lo stesso col Gotta Goji e con il cipria Kiko, facendo colare gocce sull’unghia in maniera casuale.

Prima che lo smalto si asciughi avvolgete l’unghia nella pellicola trasparente facendo attenzione a non lasciare grinze sulla superficie e cercando di appiattire il Domopak il più possibile, dopodiché, una volta che il vostro colore si sarà uniformato, andate srotolando delicatamente la pellicola. Il risultato dovrebbe essere un unghia variopinta effetto marmo (potrebbe capitare che la pellicola sporchi i contorni dell’unghia: rimuovere precisamente lo smalto è semplice, basta la penna correttiva ProNails per rimuovere il colore in pochi secondi).

Superato lo “scoglio” della pellicola, ecco che tutto diventa estremamente semplice: prendete gli adesivi ProNails e con una pinzetta staccate i fenicotteri che ci serviranno per terminare la decorazione. Basta posizionare precisamente l’adesivo al centro delle unghie e il gioco è fatto! Terminate il tutto passando il lucido Gloss It Up in modo da bloccare gli adesivi e dare maggiore lucentezza alla vostra nail art.

E anche questo tutorial è terminato! Semplice vero? Non esiste modo migliore per ravvivare la stagione fredda di una nail art dai richiami esotici e tropicali.

(Ah dimenticavo! Il video tutorial lo trovate sulla mia pagina Facebook e Instagram, seguitemi anche lì per restare sempre aggiornate!)

E’ così dolce lasciarsi conquistare dal “Flamingo mood”!