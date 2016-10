Unghie decorate: nail art Halloween 2016

La notte del 31 ottobre è sempre più vicina e tante di noi stanno già pensando a come addobbare la casa, ai dolcetti da brivido da preparare, al costume terrificante da indossare, al make-up tetro da scegliere ma anche alla manicure che garantisca l’effetto “Wow!” con la giusta decorazione. In giro si trovano tante proposte e idee da cui prendere ispirazioni, molto facili da realizzare per rendere un look esclusivo, fashion ed estremamente spaventoso.

La nail art Halloween 2016 esige, naturalmente, un risultato da brivido quindi meglio optare per colori molto scuri, come ad esempio il viola, il grigio, il nero e il blu, senza dimenticare l’arancio come la zucca, simbolo della festa più buia dell’anno e il rosso sangue.

Le decorazioni e i temi sono davvero tanti, basta scegliere quelli più vicini al nostro look e al nostro stile; fra gli animali pipistrelli e ragni hanno la meglio, poi ci sono mummie, streghe, zombie e vampiri e non mancano ragnatele, zucche e piccoli castelli stregati. I disegni possono essere facilmente realizzati a mano libera e se siamo davvero negate o non abbiamo nessuno che possa occuparsi della nostra manicure tenebrosa possiamo sempre optare per dei pratici stickers.

Quale fra queste piccole opere d’arte è la vostra preferita per la notte di Halloween?