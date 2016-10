Trend colori smalto Autunno Inverno 2016

Beato chi ancora può sfoggiare gli ultimi segni di una abbronzatura estiva, chi come me è tornato al suo pallido rosa cerca in tutti i modi di colorare osando con make-up particolari, ma non sempre la situazione ce lo consente quindi via libera agli smalti da sfoggiare su mani rigorosamente perfette. Tra colori di smalto per questo Autunno Inverno 2016 le tonalità nude con tendenze ai toni caldi della terra vanno molto di moda, sono tornati anche i colori scuri come il grigio in tutte le sue sfumature, il viola vinaccia e il classico bordeaux rivisitato il toni più chiari.

Per quanto mi riguarda, il colore top di quest’anno non riesco a definirlo, è un mix tra un nude, un rosa antico e un bordeaux non troppo scuro, quello che incarna alla perfezione la mia descrizione è il numero 317 di Diego Dalla Palma. Sempre di Diego Dalla Palma della nuova collezione sono perfetti per questa stagione il 316 che è un rosa baby, il 318 un classico e impeccabile bordeaux ed il 319 grigio antracite.

Per rimanere sui toni nude, il numero 99 “Sweet Macaron Sin” di Catrice è facile da stendere, mentre per la tenuta il top è numero 3 “Principink” della linea NoLamp di Layla Cosmetics. Se preferite rimanere sul classico bordeaux il numero 080 “Faded Brick” di P2 è più tendente al fucsia mentre tende più ai toni mattone il 308 di Sothys.

Di Faby, i nuovi colori della linea Posh sono tutti super autunnali, i miei preferiti sono il LCP-018 “Never Disagree With Faby!” che è un grigio cangiante, il LCP 022 “Gambling in Macau” sui toni del bordeaux ed il LCP 020 “Iconic Audrey” un viola vinaccia super scuro.

Ottimo come idea regalo è il mini kit di Rimmel London che contiene 3 smalti super brillanti ad asciugatura rapida in una splendida pochettina: un top-coat/base trasparente, uno smalto bordeaxu (il 6180) ed uno fucsia (il 6181).

Quale è il vostro colore top per questo autunno? Vi aspetto su www.shoesbagsandcakes.com per scoprire tutti i miei smalti!

Good Riddance.

F.

