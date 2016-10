Colori unghie autunno 2016. La tendenza è senza mezze misure

Non esistono più le mezze stagioni.

Non è solo un proverbio che si applica perfettamente a questo periodo dell’anno. Le mezze misure sembrano non piacere più a nessuno. Neanche alle nuove tendenze colori unghie autunno 2016.

Si passa da un delicato nude a un intenso borgogna. Dal rosa al rouge noir. Dalle tinte delicate a quelle forti. Le nostre mani si tingono di personalità. Dolce e delicata, se predilige le tinte neutre. Forte e passionale, per chi sceglie quelle intense. (Antonio Marras flower manicure nella foto sopra)

Colori unghie autunno 2016. Classicità e carattere

Quest’inverno si colora di due classici intramontabili. Le mani dovranno essere molto curate, sofisticate e incredibilmente glamour. Il tutto senza stravaganze. L’unica eccezione? Tinte metalliche e pattern geometrici. Per i più eccentrici e sempre dopo il tramonto. Come sempre i trend principali li abbiamo visti in passerella circa sei mesi fa. Finalmente è arrivato il momento di indossarli.

Se volete essere discreti puntate al nude intenso e molto coprente. Se volete concedervi il lusso di osare con eleganza, prendete tutte le tinte ispirate alla natura. Intense e brillanti come il foliage d’autunno (dal castagna al giallo mostarda). Oppure il rosso che diventa marrone o il viola che diventa melanzana.

Non dimenticatevi i verdi intensi.

I principali trend dalla passerelle per i colori unghie autunno 2016

Abbiamo visto sfilare le tinte forti sulle passerelle di Emporio Armani, Mila Schon, Etro, Angelo Marani, Dsquared e Roberto Cavalli.

Ognuno ha scelto la tonalità che più si addice al suo stile. Grigio per il brand che ha portato per primo in passerella la giacca destrutturata anche per la donna. Burgundy e marrone rispettivamente per i motivi grafici di Etro e i volumi di Mila Schon. Giallo intenso e acceso per Dsquared mentre nero, aggressivo e deciso, come l’animalier di Roberto Cavalli.

Molto più creativi e raffinati i marchi che hanno puntato alle tinte neutre. Il flower manicure di Antonio Marras che ha arricchito le tinte soft con dei fiori disidratati. Il sand manicure di Stella Mc Cartney che ha creato unghie quasi di velluto con della sabbia vera.

I’m Isola Marras