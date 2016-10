L’attenzione che si dedica alla manicure cresce stagione dopo stagione. Come per il prêt-à-porter, ogni anno le sfilate svelano la moda che verrà, anche in fatto di smalti. Ed ecco che, tra un capo spalla e una calzatura dal tacco importante, fanno capolino le tendenze unghie autunno 2016 che possiamo racchiudere in due parole: colori scuri.

L’autunno sulle unghie

Le tonalità degli smalti più “in” sono quelle intense, che richiamano i colori di stagione. Se avete già lo smalto marrone scuro nella vostra pochette della manicure, siete sicuramente “on fashion”. Accanto a questo aggiungiamo anche il verde scuro sottobosco e il burgundy, assolutamente tra le tonalità più belle per questo periodo dell’anno. Gli smalti scuri, di regola, non si stendono sulle unghie molto lunghe. È decisamente più indicata la forma a mandorla, per un effetto ottico che rende le dita delle mani affusolate. Stesso consiglio vale anche se il colore di smalto preferito è quello nero: molto elegante sulle unghie medie, meno su quelle lunghe.

Rosso o rosa per questa stagione

Alcuni amori sono eterni: lo stesso vale anche per alcune tonalità di smalti che fanno parte delle tendenze unghie autunno 2016. Parliamo di quello rosso, icona dell’eleganza senza tempo: impossibile non averlo. Quest’autunno le tonalità più in voga sono però quelle intense del rosso carminio e quelle del caldo rosso aranciato. L’antitesi, in colore ma non in eleganza, è il rosa. Non mandiamolo in pensione con l’arrivo dei primi freddi: nelle nuance del cipria è tra le tendenze unghie autunno 2016, per un tocco di luce tra tanti colori decisi.

Estrosità autunnali

Non mancano le estrosità in fatto di colori tra le tendenze unghie autunno 2016. Per chi ha un animo festaiolo, lo smalto silver è la scelta più indicata. Se amate abbinare lo smalto alle tonalità di tendenza degli abiti, non potete farvi scappare il blu pavone, bellissimo sulle mani pallide e curate dell’autunno.