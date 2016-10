Che problema hanno le tue unghie?

L’importanza di avere unghie curate. Per le donne, più che di un dettaglio, si tratta di un segno distintivo di femminilità. Una mano trascurata fa subito effetto trasandato, peggio ancora se con lo smalto sbeccato. E poi la bellezza di sfoggiare una nuova nuance brillante in punta di dita in realtà nasconde qualcosa in più del puro gesto estetico.

Vuol dire, infatti, che avete dedicato un’ora a voi stesse nel vostro nail salon preferito, o che vi siete messe lo smalto a casa mentre guardavate in totale relax una serie tv. O, meglio ancora, che avete organizzato una sessione di manicure con le vostre amiche. Curare le unghie vuol dire fare una pausa, concedersi un momento di benessere, osare con un colore che magari non avevate mai pensato che vi potesse stare bene. Vuol dire esprimere qualcosa di voi attraverso lo smalto che scegliete, proprio come fate con il rossetto. Uno specchio della personalità e del mood del giorno.

Oltre al tempo, però, il secondo fattore da risolvere per non vergognarvi se qualcuno vi fissa le mani, sono i problemi legati alla salute delle unghie. A tutte sarà capitato di rinunciare allo smalto per colpa di unghie fragili, che si spezzano o si sfaldano.

Le unghie sono lamine di sostanza cornea, costituite per il 98% da cheratina, quindi gli inconvenienti sono dettati soprattutto dalla mancanza di cheratina. Ma le cause possono essere anche carenza di vitamina A e di calcio, mentre le striature verticali possono essere legata alla mancanza di vitamina B. Ma anche una manicure mal fatta può provocarne la rottura, così come scarpe scomode e tacchi alti.

Cosa fare? Qui il nostro vademecum beauty.

Ogni volta che lavate le mani applicate la crema idratante soprattutto su unghie e cuticole.

Massaggiate dell’olio per le cuticole tutte le sere prima di andare a dormire.

Prendete delle capsule di vitamina E pura, rompetele e mettetela direttamente sulle unghie.

D’inverno uscite sempre con i guanti.

Indossate i guanti di gomma quando usate i detersivi.

Non mangiate o mordicchiate le unghie.

Ingredienti per impacchi fai-da-te: burro di karité, succo di limone, cera d’api, olio d’oliva.

Cibi fondamentali per fare il pieno di cheratina: molibdeno e zinco sono basilari per la produzione di cheratina. Il primo è contenuto soprattutto in cereali integrali, latte e formaggio, piselli, fagioli e riso integrale. Mentre apportano zinco tuorlo d’uovo, germe di grano, pesce, ostriche, carne e formaggio. Anche la vitamina H, ovvero la biotina, è importante per il metabolismo della cheratina e si trova nel latte, nel fegato e nei legumi freschi.

Mettete lo smalto: ma uno che lasci respirare le unghie: come Breathable di Orly, la formula all-in-one, che non richiede base coat o top coat, arricchita di pro-vitamina B5, olio di Argan & vitamina C: rinforza e stimola la crescita. L’Advanced Oxygen Technology, simile a quella impiegata nelle lenti a contatto, permette all’ossigeno e alle sostanze idratanti contenute nell’acqua di penetrare nell’unghia migliorandone lo stato di salute. La linea BREATHABLE™ include 18 nuance longlasting e brillanti, facili e veloci da applicare grazie ai pennelli Genius Brush™ con 600 setole per un risultato di alta precisione. Bastano solo due passate di colore e le unghie si trasformano all’istante, mentre nel lungo termine diventano più forti, a prova di scheggiature e sfaldature.