Silver French Manicure: come realizzarla con l’alluminio

E se per una perfetta french manicure non bastasse altro che un foglio d’alluminio? Mixare stili e materiali è sempre la scelta migliore, non solo nella moda ma anche nel “beauty”, per ottenere sempre risultati originali e fuori dagli schemi! Per la serie “il trucco c’è ma non si vede” eccomi pronta a creare un’originale Silver French Nail Art grazie ad un alleato infallibile. Se curiosare su scaffali e cassetti alla ricerca di nuove ispirazioni vi diverte provate a dare un occhiata a questo tutorial…vi stupirà!

Occorrente:

Base trasparente Polish Grip Pro Nails

Smalto Viola Kiko Velvet Satin

Alluminio

Lucido Gloss It Up ProNails

Procedimento

Iniziate stendendo il Polish Grip su tutte le unghie in modo da preparare la base della vostra manicure. Una volta asciutta, procedete a colorare le unghie con lo smalto viola velvet satin ricordando di fare molta attenzione a non sbavare sui bordi (nel caso rimuovete lo smalto in eccesso con un cotton fioc se ancora fresco o con la penna correttiva se già asciutto).

Prendete un foglio di alluminio e dividetelo in piccoli pezzi. Applicate la colla per unghie solo sull’estremità superiore facendo attenzione che abbia la forma della classica french. Poggiateci sopra l’alluminio e tendetelo bene ai lati in modo che non faccia grinze. Spingendo sui bordi laterali staccate con l’altra mano l’alluminio in eccesso e se necessario limate i bordi con la lima. Terminate la manicure con una bella passata di lucido Gloss It Up e il gioco è fatto!

Semplice vero? Vi aspetto su Instagram @danslavalise con tutti gli altri tutorial!

Bastano pochi minuti per french manicure da urlo!