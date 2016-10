Se la manicure respira è più bella

In un mondo in cui anche il chewingum diventa green la manicure si fa consapevole. Rispetta le unghie, propone colori traspiranti e si prende cura di loro, rendendole più belle e più sane. Perché come i make-up artist ci insegnano, il trucco viene meglio su una base perfettamente curata.

A tutte sarà capitato che la manicurista, o la collega abbia fatto commenti sulle unghie ingiallite o danneggiate che non si riescono proprio a migliorare. In certi casi la ricostruzione o lo smalto semipermanente non sono la soluzione ideale e l’unica alternativa sembrerebbe quella di lasciare le unghie nude. Perché dover affrontare momenti di imbarazzo per il bene delle unghie? Non c’è un modo per essere sempre perfettamente presentabili e prendersi cura di loro? Con i nuovi Treatment + Color BREATHABLE™ di ORLY® la risposta è sì.

La formula all-in-one, che non richiede base coat o top coat, è arricchita di Pro-Vitamina B5, Olio di Argan & Vitamina C: rinforza e stimola la crescita. L’Advanced Oxygen Technology, simile a quella impiegata nelle lenti a contatto, permette all’ossigeno e alle sostanze idratanti contenute nell’acqua di penetrare nell’unghia migliorandone lo stato di salute. Senza mai dover rinunciare a una manicure di tendenza, questo trattamento smart si prende cura delle unghie per mantenerle sempre in perfette condizioni.

La linea BREATHABLE™ include 18 nuance longlasting e brillanti, facili e veloci da applicare, grazie ai pennelli Genius Brush™ con 600 setole per un risultato di alta precisione. Bastano solo due passate di colore e le unghie si trasformano all’istante, mentre nel lungo termine diventano più forti, a prova di scheggiature e sfaldature.

Una boccata d’ossigeno fa bene a tutti. Perché negarla alle unghie?