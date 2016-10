Cara nail artist cinese vorrei dirti che…

Confesso la mia colpa. Fino all’altro ieri, ero una donna che non si era mai curata delle unghie. E quando dico mai, intendo nemmeno al mio matrimonio: smalto trasparente senza pretese fai-da-me e via all’altare. Amiche e colleghe di redazione non ci potevano credere.

Poi, è successo il miracolo: dopo essere passata davanti a una delle tante nail spa per l’ennessima volta, ho pensato: «Ma perché non provare?». Così, lasciando ragionare istinto e curiosità, sono entrata e ho chiesto timida il trattamento mani e piedi (non semipermanente, mi raccomando!). Eccomi lì: una dilettante della manicure orientale allo sbaraglio, spaesata come ai saldi da Westfield Stratford City a Londra, inchiodata alla poltrona che profuma di sgrassatore universale di Marsiglia nemmeno fosse quella del dentista, in attesa di una parola di conforto da parte della mia nail artistist (parola che non arriva).

Da allora, non c’è quasi più spazio per nuovi timbri sulla mia tessera fedeltà: sto per raggiungere il record personale di dieci sedute e di unghie impeccabili non-stop. Perché la signorina Shui Meng o solo Shui (no, forse, Shun! Abbiate pazienza) è brava. Bravissima. Però, a questo punto del nostro rapporto, che si è fatto serio, velocità e precisione non mi bastano: io voglio anche altro. Ed è tempo che dica ciò che sento dentro.

Cara Shui Meng o solo Shui (no, forse, Shun!),

sono un tipo fedele, te ne sarai accorta: ti lascio rimuovere lo smalto che soltanto tu mi applichi. Sono pure un tipo che non resta sulle sue: ti chiedo sempre come stai, se devo togliermi gli anelli, che tipo di naunce nuove hai da proporre… Allora, comprendo e apprezzo la tua efficienza quasi militaresca, ma una moina in più concedimela! E, ogni tanto, alza lo sguardo e incrocia il mio, così da farmi capire che c’è intesa vera.

Quando brancolo nell’incertezza del colore o, come succede spesso, cambio idea e passo dal rosso OPI So Hot To Burn a un Big Apple Red, ti prego, sii un po’ meno brusca: se fosse un gesto per attirare la tua attenzione?

E poi, perché parbleu, dopo avermi pitturata a dovere, ti dimentichi di me? Ti rendi conto che mi abbandoni lì sul divano, con mani e piedi sotto un asciugatore, effetto tappezzeria ai balli scolastici?

Ora, mia cara Shui Meng o solo Shui (no, forse, Shun!), non pretendo lo stesso legame che si era creato tra Olga (Dennie Moore) e Sylvia (Rosalind Russell) in quel capolavoro cinematografico di fine anni Trenta di George Cukor che s’intitola The Women (dal quale è tratta la foto di questo articolo); non ti obbligo ad ascoltare le confidenze a cui è abituato il mio hair stylist. Però, diamine, spettegoliamo almeno un po’: non riesco a credere che tu non sappia di Belen e Iannone!

E va bene, forse non parlerai perfettamente l’italiano, ma come cantava ad Amici di Maria De Filippi Martina Stavolo: “Ci basta solo guardarci… io e te / Non so nascondere / Quel senso che… mi fa la tua voglia di tacere / Senza mai chiarire”.

Non accetto neppure che, sempre tu, non sia curiosa di sapere il motivo per cui porto al dito un anello con il muso di un bulldog francese: adesso giura che non ti interessa?

L’hai capito o no che mi sono affezionata a te?!?

L’hai capito o no che insieme potremmo trascorrere attimi intensi di manicure e pedicure?

Dammi un segno che ti stai sintonizzando sulla mia lunghezza d’onda.

Tua,

Chiara