Avete già deciso il vostro colore di rossetto per l’autunno 2016?

Allora è arrivato il momento di scegliere il vostro smalto autunnale: ecco per voi la rassegna di tutti i colori smalto autunno 2016.

Rosso fuoco (molto natalizio, ma per questo… c’è tempo!) o rosso borgogna: colori che non passano mai di moda e che probabilmente avrete già nel vostro beauty corner. Per la stagione autunno inverno 2016 il rosso è proprio il colore top di Chanel:

Ecco la mia selezione di rossi:

Dall’alto: Essie Fifth Avenue Nail Color, MAC Helmut Newton Studio Nail Lacquer, Givenchy Beauty Nail Polish – Carmin Escarpin, Estee Lauder Pure Color Nail Lacquer, Lancôme Vernis In Love Sonia Rykiel Collection, Chanel Les Vernis 500 Rouge Essentiel, Chanel Les Vernis Nail Gloss 530 Rouge Radical.

I tre colori smalto autunno 2016 di punta, che troviamo anche nell’abbigliamento e che si poggiano sui caldi capi in velluto, sono senza dubbio il viola melanzana, il verde bosco e il blu. Completa ed integra questa palette autunnale il nude, anche intenso.

Li troviamo nelle collezioni autunnali di quasi tutti i brand:

Ecco una selezione di viola melanzana:

Dall’alto: Opi nail polish Darks, Burberry nail polish Black Cherry No.304, NARS Cosmetics nail polish in Endless Night Black Grape, Opi nail polish Black Cherry Chutney, Illamasqua Glittered Purple Nail Varnish, Tom Ford nail polish Bordeaux Lust, Bobbi Brown Cosmetics nail polish Wine & Chocolate Collection, Lancôme Vernis in Love Nail Lacquer, Paris en Rose Collection

Per i verdi ho scelto:

Dall’alto: Estée Lauder Pure Color Nail Lacquer, Chanel Les Vernis Vert Obscur N.679, Lancome Vernis in Love Long Lasting Luxury Nail Laquer, Essie nail polish col. Trophy Wife, H&M Nail polish Off The Grid, Yves Saint Laurent La Laque Couture n.76 Fur Green, OPI Washington Collection Nail Varnish – CIA = Color is Awesome

Ecco infine una selezione di blu:

Dall’alto: Dior Vernis Gel-Shine & Long-Wear Nail Lacquer 994 Opening Night, OPI Nail Polish col. Russian Navy, O.P.I Nail Polish col. Eurso Euro, Essie No More Film Essie Nail Color, Yves Saint Laurent La Laque Couture 17 Bleu Cobalt, Nails inc Nailkale Richmond Park Gardens Nail Polish, Essie blues nail color, retro revival starry starry night

E voi, avete già scelto il vostro colore?