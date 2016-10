Dettagli metal

Dici metal e pensi a un accessorio (gli stivaletti argento sono il trend di stagione), a un ombretto, a uno smalto… un dettaglio che fa subito chic, accende il nero e si abbina con tutto. O addirittura a un abito, come quello sfoggiato da Michelle Obama per la cena di gala alla Casa Bianca: un vestito fasciante firmato Versace, dal tessuto metallizzato color rame.

È la texture regina della stagione fredda, uno stile evergreen più che un trend passeggero. E proprio all’autunno e ai suoi colori VINYLUX, il sistema smalto CND che garantisce oltre sette giorni di perfezione senza l’uso del base coat, ha dedicato la collezione Craft Culture, che si ispira all’artigianalità delle stoffe. Sono cinque le nuance in gamma dal finish cangiante: toni aranciati dall’effetto bruciato, rossi intensi che si uniscono al blu, all’oro e al verde richiamando i metalli preziosi, l’effetto? Una manicure iper ricercata.

Come abbinare le tinte metal? Il verde con l’argento o con il marrone, bello anche il contrasto con il camoscio, mentre i classici rosso e oro sono il passepartout che rende preziosa qualsiasi cosa abbiate addosso.

Dalle unghie ai capelli, il metal nella beauty quest’autunno-inverno è trasversale. L’ultimo trend nato? Le chiome dai colori metallici che riflettono la luce come fogli d’alluminio. Le più rock possono optare anche per le labbra luccicanti, in passerella le ha proposte Charlotte Olympia. L’unico inconveniente: vietato baciare.