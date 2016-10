Unghie decorate 2016: tutte le nail art di tendenza

Nail art che passione! Alzi la mano chi di noi fanciulle ha almeno ceduto una volta al fascino delle unghie decorate! Io sono una smalto dipendente e ogni settimana mi diverto ad indossare un colore diverso e nuove fantasie. Ho notato anche che ogni anno cambiano le forme e le decorazioni per le nostre amate unghie, le quali diventano sempre più protagoniste della nostra beauty routine.

A stiletto, ballerina, effetto acqua, effetto vetro, dotmanicure, glitter, 3D e così via: le unghie rivedono continuamente la propria forma e si arricchiscono di nuove decorazioni.

Scopriamo insieme quindi quali saranno i nuovi trends per la prossima stagione.

L’intento è quello di ricreare un effetto acqua sulle unghie materializzando tante piccole goccioline sulle nostre unghie.art.

La half moon manicure è una delle mie preferita; è una nail art non molto convenzionale ma molto elegante e di grande effetto, che divide le unghie in due colorazioni per un effetto meraviglioso.

Stilosi e versatili, i pois contagiano anche il mondo della nail art. Puoi realizzarli facilmente anche da sola dosando la quantità di smalto in base alla grandezza desiderata.

Nella dotmanicure c’è un sapiente mix di french reverse e pois, per un effetto molto particolare ed alternativo.

Ricordano dei piccoli frammenti di vetro e l’effetto finale è di forte impatto: parliamo delle Shattered nails conosciute anche come glass nails, perché ricordano i frammenti di un vetro.

Le unghie pelose o furry nails, sono diventate un vero e proprio tormentone nel corso dell’ultima Fashion Week di New York dopo che alcune modelle hanno sfilato con questa nail art.

La nail art marinara è perfetta per tutte le stagioni per rallegrare anche queste giornate grigie. Verticali, orizzontali, oblique: puoi scegliere di realizzare le righe su tutte o solo due dita.

Hai mai sentito parlare delle unghie a stiletto? Si tratta di una particolare forma di unghia, molto appuntita e femminile che ricorda i tacchi a spillo.

Molte star ne vanno pazze, nonostante possa sembrare un trend macabro. Di cosa parliamo? Delle coffin nails, ossia le unghie a forma di… bara. Si tratta di unghie limate in maniera obliqua, con la punta squadrata. Le coffin nails vengono realizzate principalmente in nuance opache, scure.

Ecco le unghie ballerina, conosciute anche con il nome di ballerina shape. Forma e colore ricordano infatti quelle delle scarpette da ballerina.

Décolleté, borsette, profumi e vitamine impreziosiscono le nail art più fashion.

Le rose sono tra le decorazioni più amate per la nail art 3D: l’effetto ‘WOW’ è assicurato!

Che ne dite? Qual è la vostra preferita?

Spero di avervi dato dei buoni spunti per la vostra prossima nail art e se volete scoprire altri trucchi e consigli visitate www.monellechiti.com

Monelle