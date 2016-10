Quali smalti scegliere per questo autunno?

In questa stagione di transizione siamo ancora legate ai colori nude tanto usati nei mesi scorsi, ma abbiamo anche voglia di sperimentare qualcosa di più strong e vistoso, adatto all’autunno. Come risolvere questo dilemma? Ecco qualche suggerimento:

Scurire i classici nude. Se proprio non riusciamo a vederci con colori accesi ma il chiarore dei rosa sulle unghie stona sulla pelle non più abbronzata ci basterà scegliere dei colori sempre in tonalità neutre ma più scure. Perfetti i tortora ed i rosa carne scuri (rosa antico).

Provare i marroni. Eleganti e raffinati, gli smalti marroni saranno un must dell’autunno. Nei mesi scorsi abbiamo visto il ritorno dei classici rossetti anni ’90 in tonalità dal mattone al marrone caffè. E’ ora di portare questo trend anche sulle unghie.

Osare con i colori violacei. Per chi non rinuncia ad un tocco di colore brillante anche con i primi freddi, consiglio di scegliere un bel viola scuro non troppo freddo, che ricordi vagamente il classico colore autunnale burgundy ma con un bel twist in più.

Stupire con il color mattone. Insolito e difficile da trovare, il color mattone è una nuance molto particolare, ma che splendidamente si adatta ai trend seventies del momento. Mi raccomando non deve essere troppo aranciato (e quindi estivo). Questa tonalità è la più particolare di tutte, ma fidatevi è tra i colori smalto per l’autunno 2016.

Io attualmente sto sperimentando i marroni, e voi quale colore sceglierete?

Tonalità a parte, mi sento nuovamente di consigliare di accorciare le lunghezze delle unghie, lasciando la forma molto naturale e riponendo nei cassetti i mega swarovski e perline che tanto sono andati di moda nelle passate stagioni.

Viva le unghie curate, ma eleganti e sofisticate!