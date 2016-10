Trend unghie: 3 nail art da copiare

Per chi non conosce Vinylux, è uno smalto di CND che si utilizza senza base, ha un’asciugatura rapida, si sigilla con il proprio top coat e dura 7 giorni (poi si rimuove come uno smalto classico).

Questi smalti sono 7 FREE , cioè senza toulene, canfora, formaldeide, DBP, resina di formaldeide, xilene e metiletilchetone. La nuova collezione CND™ Craft Culture Collection è composta da 8 bellssimi (e super autunnali ) colori, che si ispirano all’eleganza e ricchezza delle lavorazioni artigianali:

Brick knit: è un colore mattone con un riflesso speciale che dona un tocco prezioso.

Patina buckle: è una nuance cangiante con riflessi che vanno dal viola al verde militare. Camaleontica come il paesaggio autunnale.

Hand fired: è un rosso terra bruciata che racchiude le sfumature di questo periodo.

Brass button: è un oro metallizzato che regala una luce preziosa.

Denim patch è un colore jeans. Sarà un must have irrinunciabile per questa stagione.

Fern flannel: è un verde che si abbina perfettamente con tessuti ricercati e dettagli argento.

Oxblood: è un bordeaux scuro. Colore intramontabile, perfetto in ogni situazione e con ogni look.

Leather satchel: è un marrone dal finish metallizzato.

Impossibile non innamorarsi di questi colori che spaziano per tutti i gusti e per tutte le occasioni!

Qui trovate alcune ispirazioni nailart che ho creato con la collezione CND™ Craft Culture Collection:

Scattate una foto alle vostre mani con un look autunnale o semplicemente con un colore di questa collezione e postatelo sui social con l’hashtag #nailsculture e #craftculturecollection!