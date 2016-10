Halloween: tante idee per la nail-art!

Halloween si avvicina e, come ogni anno, non mancano le classiche feste a tema, in cui sfoggiare un look “spaventoso” è quasi un obbligo. Sempre più spesso, però, queste feste non sono che un pretesto per truccarsi in maniera elaborata e indossare un travestimento da urlo (in tutti i sensi!), senza dimenticare la fondamentale cura ai dettagli. Ecco perché, se parteciperete ad una festa del genere, prestare attenzione alla nail-art sarà un must!

Che si tratti di uno smalto completamente nero, di motivi dalle tonalità cupe, o di veri e propri fantasmi disegnati in miniatura, le unghie possono completare il vostro Halloween-look e dargli quel divertente tocco in più. Vediamo allora qualche idea da cui prendere spunto per il prossimo 31 ottobre!

TOTAL BLACK:

Il nero è sempre la soluzione migliore, e mai come in questa occasione! Per dargli un tocco di originalità in più, però, cimentatevi con ragni e ragnatele su medio ed anulare: il risultato è sorprendentemente efficace!

PUMPKIN STYLE:

Per le più classiche non può mancare un riferimento alla tradizionale zucca di Halloween, neppure quando si tratta di nail-art: e allora via con l’arancione e sbizzarritevi con i dettagli!

MATTE:

Tra gli ultimi trend in fatto di smalti il matte è senza dubbio la maggiore novità. E allora, perché non utilizzarlo anche per la notte più spaventosa di tutto l’anno? Per renderlo ancora più speciale potete osare mixando due diverse tonalità tra loro.

DRACULA O FRANKENSTEIN?

Fantasmi, mostri o vampiri? Scegliete il vostro preferito e sfoggiatelo sulla vostra nail-art a tema Halloween!