Unghie a specchio: trend del momento

Scintillanti, psichedeliche, che non passano di certo inosservate. Sono le unghie più pazze e al contempo sensuali per l’Autunno Inverno 2016 e stanno già spopolando tra le fashioniste e le beauty addicted di tutto il mondo.

Parliamo delle “unghie a effetto specchio” o “cromate”! Sdoganate dalla super top model Gigi Hadid, sono entrate presto tra la beauty routine delle più informate e, grazie ai social, sono diventate un vero e proprio must have! Seguono la tendenza autunnale del metallico che, dopo aver abbracciato borse, gonne e scarpe, ha preso piede anche nella cosmetica.

I colori smalto a effetto specchio sono tanti e tutti super metal: argento, oro, con sfumature di blu, rosso o verde, ma anche rosa platino, azzurre per le più eccentriche, viola per le misteriose.

Come si ottengono? Esiste una polvere specifica, che può avere diversi colori e texture, che viene applicata sullo smalto, stesa con un pennellino e lasciata asciugare. In seguito, viene “sigillata” con un topping trasparente per non far cadere la polvere che ha aderito allo smalto. La si può applicare sia su un normale smalto (attenzione però, perché questo deve essere semi umido e la difficoltà sta proprio nel trovare il giusto momento per applicarla, per non creare un pasticcio) che su uno smalto gel, da inserire poi nell’apposito forno a luce led. Si consiglia, in generale, di affidarsi a mani esperte in entrambi i casi per ottenere un effetto ottimale e senza sbavature.

L’idea per distinguersi? Realizzare un Accent manicure con protagonista proprio le unghie metalliche. Davvero spaziale il contrasto tra lo smalto scuro e le schegge di smalto metallico applicate solo sull’anulare o anche sul dito medio. Un’idea per rendere la propria nail art ancora più luminosa.

Mariagrazia @mariagraziaceraso