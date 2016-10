Unghie decorate: french manicure e smile line

Argomento di oggi: unghie decorate! Sapete ormai il mio amore incondizionato per la manicure e tutto ciò che ci gira attorno. Qualche post fa abbiamo analizzato quali saranno le tendenze più interessanti in fatto di manicure per la stagione fredda, i colori giusti da scegliere e le nail art più trendy.

Proprio in fatto di nail art vi confermo che la french manicure e la smile line saranno vere protagoniste per il prossimo inverno! Ma vediamo meglio insieme di cosa si tratta.

La french manicure: la ritroviamo più in voga che mai! Sarà interessante realizzarla nei toni dei nude e beige chiari che saranno tra i colori top della stagione.

Smile line: ovvero l’unghia lasciata del colore naturale dove verrà realizzata una lunetta a contrasto preferibilmente di colore scuro, come nero o bordeaux. Meglio ancora utilizzando smalti scuri dall’ effetto metallizzato.

Diciamo che sono due tra le tendenze in fatto di unghie decorate che preferisco! Sapete perchè? Il risultato è molto chic, delicato e particolare senza esagerazioni! A voi piacciono?