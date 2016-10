Unghie decorate: 5 idee da copiare subito!

C’è chi, per cambiare stile, acquista abiti diversi, sperimenta nuovi makeup e chi si accontenta di cambiare manicure o giocare con nuove nail art. Se anche tu sei in cerca di idee di unghie decorate da copiare subito non ti resta che leggere l’articolo! Le unghie e tutte le tendenze che le riguardano sono in continua evoluzione, sia per quanto riguarda la propria forma: lunghe e appuntite, a mandorla, corte e arrotondate, quadrate, sia per quanto concerne le decorazioni realizzate su di esse che, nei casi più particolari, le fanno quasi sembrare dei veri e propri affreschi pittorici. Ecco allora 5 idee da copiare subito per decorare le tue unghie.

Tartan mood: quadri bianchi e neri alternati a trame tartan anche per le nostre unghie oltre che per l’abbigliamento.

Wool check: le nostre unghie al calduccio! La lana viene letteralmente disegnata su di esse regalandoci quella sensazione cosi piacevole che si prova nell’indossare un caldo ed accogliente pool in lana durante le fredde giornate invernali.

Catseye: Occhi di gatto, come il cartone animato più amato degli anni ’90 o semplicemente adatte per chi adora i mici.

Bijouxpop: Unghie stile pop-art impreziosite da veri e propri bijoux in miniatura, adatte alle più trendy.

Compass nail: Molto minimal, ma d’effetto, dal sapore un po’ tribal.

Credits: nail_unistella instagram

Lasciatevi ispirare! Good nailart girlss!

Un abbraccio virtuale la vostra ChiaraMenteCool