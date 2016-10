Unghie per halloween: tantissime idee mostruose

Il periodo più mostruoso dell’anno è qui, è arrivato e ha portato con se mostri, zucche e streghette. Pronta a calarti in pieno nel mood di Halloween?

Confessa, questa festa americana ha stregato anche te e ora ne sei completamente dipendente, vero? Con me ha funzionato esattamente così, mi ci sono immedesimata e ho creato un’intera sezione dedicata ad Halloween a proposito (con tantissimi consigli beauty e non solo!).

Stai già pensando al costume perfetto, giusto? Al trucco, al parrucco e.. alle unghie per halloween? Sì perchè anche in questa festa i dettagli fanno la differenza!

Oggi ti darò tanti consigli utili per delle unghie in stile Halloween: spettrali e super originali.

Prima di proseguire con i consigli lascia che ti dia un consiglio: è inutile realizzare delle unghie a tema halloween in gel, durerebbero troppo a lungo! Se ami il fai da te e anche la durata degli smalti semi-permanenti puoi mixare due diversi prodotti, ecco come.

Applica sulle unghie una base nera o bianca di Estrosa Persistance 3 in 1 (in base alla nail art che vuoi realizzare). Questo speciale smalto resisterà fino a 3 settimane e sarà perfetto anche dopo Halloween! Una volta asciugata la base monocolore armati di pennellini per la decorazione e di un paio di smalti Kiko. Ora dai libero sfogo alla tua fantasia e ricopri la tua opera d’arte, una volta asciutta, con uno smalto Kiko trasparente.

Una volta trascorso halloween non ti resta altro che utilizzare un semplicissimo acetone (meglio se senza alcohol) per rimuovere le decorazioni sulle unghie. Fatto! La base bianca o nera iniziale sarà lì, perfetta sulle tue unghie!

Ora qualche idea per le tue unghie mostruose e qualche consiglio utile.

Bene con le unghie direi che ci siamo ma con trucco e parrucco come siamo messi? Qui e qui ti mostro due travestimenti per Halloween super semplici e di grandissimo effetto.

Mentre, sempre rimanendo in tema unghie, qui ti svelo tutti i trend unghie 2017 e qui ti svelo come realizzare delle unghie a specchio.

Ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea con tantissimi consigli e molto altro ancora, alla prossima!