Unghie decorate: le tendenze da Instagram

Da dove nascono le tendenze più cool per le nostre manicure? Sicuramente dalle proposte delle passerelle e dei grandi make up artist. Ma anche – sempre di più – direttamente dal web. E da quel popolo di Instagrammers e Youtubers che quotidianamente condividono idee e proposte con i loro milioni di follower. Vediamo dunque insieme una carrellata di idee per unghie decorate direttamente dal social del momento: instagram.

Per le amanti dello stile classico e chic, la guru indiscussa è Kaitlin Ferland del blog The Daily Polish. Le sue proposte sono originali ma sempre raffinate e mai esagerate. Perfette per chi ama sperimentare con la manicure ma senza eccessi, e magari anche per chi è alle prime armi. Fra le sue ultime proposte: unghie in scalatura cromatica e unghie effetto ologramma!

Un minimalismo più concettuale invece per Jin Soon, manicurist di celebrities , stilisti, fotografi. Le sue proposte sono come dei capi d’alta moda: per molti ma non per tutti.

Famosissima a Hollywood e altrettanto raffinata Karen Gutierrez. Adoro le sue proposte bicolor con tocchi metallici per questa nuova stagione Autunno Inverno!

Più eccentriche infine le proposte di Twi_Star… e sicuramente anche più difficili da replicare, fra giochi di glitter, colori e decorazioni.

Lasciatevi dunque ispirare da queste star del web!