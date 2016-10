Il metal(lo) sulle unghie

/ -



















L’oro si conferma il bagliore metallico più glamour dell’autunno 2016, seguito da argento e bronzo. Vuoi perché sta d’incanto con il nero, o con i look nei toni naturali – dal camoscio al marrone – o perché si accende con i toni caldi dei capelli, come il rame e il cioccolato.

Gli esempi più disarmanti sono gli stivali, da portare rigorosamente gold, e le manicure che abbiamo avvistate proprio sulle passerelle di stagione, come l’oro anticato mixato al rosa o nel bagliore classico sfumato verso il bronzo.

Per le addicted e per chi, al contrario, pensa che gli smalti metallizzati siano too much sulle loro unghie, ecco 5 look nella gallery da copiare e un appuntamento che vi convertirà al metal.

Giovedì 14 ottobre, dalle 17 alle 19, Ladybird vi aspetta in salone (per scoprire quello più vicino cliccate qui >) per farvi accedere al mondo di Craft Culture, la nuova collezione colore di VINYLUX, il sistema smalto CND che garantisce oltre sette giorni di perfezione senza l’uso del base coat.

La novità in più è che potrete creare il vostro nail look per poi postare nella community – Facebook o Instagram – la vostra #NAILSCULTURE. Come? Scattando una foto mentre abbinate il colore a un dettaglio prezioso o a un gesto per voi speciale.

Che la #CRAFTCULTURECOLLECTION abbia inizio!