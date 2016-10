Unghie effetto specchio: guida semplice e veloce

Le hai viste in tv, sulle riviste patinate e sui profili social delle star e te ne sei innamorata, vero? Le unghie effetto specchio hanno fatto il loro ingresso nel fashion system lo scorso anno e da allora hanno scalato tutte le classifiche. Dalla classica versione a specchio, a quelle metallizzate passando per decorazioni uniche nel loro genere.

L’aspetto positivo? Durano a lungo e si abbinano praticamente ad ogni colore (il loro meglio lo danno con bianco e nero!). Inoltre sono semplicissime da realizzare e oggi ti svelerò come fare in pochi e semplici passi!

Puoi decidere di realizzare delle unghie effetto specchio a lunga durata grazie agli smalti semipermanenti oppure puoi optare per uno smalto normale che, con ogni probabilità, si rovinerà entro 2 giorni.

Per realizzare le unghie a specchio a lunga durata (circa un mese o più, dipende da te!) procurati una buona dose di smalto gel semipermanente Estrosa e segui questo procedimento.

Vuoi delle unghie a specchio che durino poco? Preferisci cambiare spesso il loro colore? Ho la soluzione giusta per te: prova gli smalti Kiko per la base e ultima il lavoro con la polvere a effetto specchio firmata MI-NY. Il tocco in più? Il pennellino per i ritocchi MI-NY da portare sempre con te! La procedura per realizzare in 5 minuti la trovi qui.

Beh direi che ora hai tutto, puoi iniziare e trasformare le tue unghie!

Se questo stile non ti fa impazzire scegli il trend che più ti rappresenta tra i colori moda unghie 2017 e realizza una nail art perfetta su delle unghie a mandorla (sono il top trend dell’anno e qui ti svelo come realizzare delle unghie a mandorla).

Qui trovi una gallery di idee per le tue unghie a specchio mentre qui ti do tantissime idee per le tue unghie.

