Manicure Autunno Inverno 2016/2017

Niente più unghie corte, squadrate o a punta, o meglio, se ne vedranno poche quest’anno. Le nuove tendenze per la manicure della stagione fredda vogliono unghie lunghe dalla forma naturale, ovale o a mandorla, un taglio classico ed elegante che sta bene a tutte e che valorizza le mani, rendendole più armoniose e sinuose.

Per realizzarle, l’ideale è una lima a mezzaluna, perfetta per smussare gli angoli, con cui limare l’unghia partendo dall’esterno, arrotondando poi la punta dell’unghia in un secondo momento. Per gli smalti le nuance più trendy comprendono il rosso in tutte le sue sfaccettature, dal corallo, al carminio, fino al burgundy e sfumature dark come il melanzana, il viola e il nero.

I nudi sono sempre molto chic e creano un effetto ottico di continuità con la mano che “allunga” le dita, mentre la sera le unghie si vestono dei bagliori metallici dell’oro e dell’argento.