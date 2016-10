Le unghie colorate di quest’autunno

Dal rosa sporco, al verde intenso fino al colore metallico. Ogni stagione porta tendenze nuove. Uno degli accessori di bellezza di tendenza che non vediamo l’ora di scoprire sono gli smalti. Ebbene sì, gli smalti sono gli accessori che, oltre a non costare tantissimo, possiamo (volendo) cambiare molto spesso. Quest’autunno i colori che non devono mancare sulle vostre unghie sono rosa sporco (antico), verde intenso scuro, metallico, grigio, blu navy e viola scuro.

Vi consiglio di sostituire i colori che andavano di moda quest’estate, come il rosa neon e il rosa pallido, con il rosa sporco. Dal classico rosa brillante si differenzia in quanto ha all’interno un po’ di grigio/marrone che li rendono molto chic.

Si parla da tempo di questa tendenza Autunno/Inverno che va verso colori metallici, non dovranno mancare nel guardaroba, ma nemmeno sulle unghie! Le tonalità metalliche molto brillanti sono tornate e non solo durante le feste di Natale e di Capodanno. Se scegliete le tonalità di grigio metallico scuro di sicuro non sbaglierete!

Il colore del verde scuro boscoso è “in” ma anche quello con un tocco di blu. E’ una tonalità rara, ma che fa un effetto positivo. Foresta verde scuro o verde scuro cherosene sono l’ideale per l’autunno-inverno, soprattutto se il colore metallizzato non vi piace.

Dimenticatevi del colore blu acceso, l’autunno porta il colore blu navy. Il blu fumo esprime la calma e l’eleganza e sostituisce colore rosso scuro.

Se siete stufi della nuance del color rosa è il momento giusto di sostituirlo con il grigio chiaro.

Tra i classici colori di quest’autunno sono il viola scuro e il colore prugna. Le sfumature del viola scuro faranno felici tutte voi che sono devote ai colori classici. Per questi due colori è consigliabile avere le unghie corte.

Se invece tutte queste novità non vi convincono, comunque potete scegliere il colore nude. Attente alla cura delle unghie, ve ne ho parlato nei rimedi naturali per le unghie fragili.