Colori smalto autunno 2016

Sono sicura che passando davanti ad un negozio di makeup vi sarete chieste quali siano i colori must per questo Autunno/Inverno 2016 2017. Non disperate! Anzi preparatevi a sfoggiare sulle vostre unghie i colori più trendy del momento! Per sapere quali, non serve andare troppo lontano: ispiratevi ai colori visti sulle passerelle o più semplicemente alle palette per i vostri smokey eyes!

Sicuramente sono da prediligere le sfumature sul rosso e viola (ma anche l’ormai gettonatissimo color borgogna ) dalle tonalità intense e sempre di tendenza! Come appunto mostra la bellissima collezione di Laura Biagiotti alla MFW a/w 2016/17.

Altro colore must per questa stagione è una variante del tanto amato blu, che assume toni più metallici e luminosi, dalle mille sfumature. Sfumature che ritroviamo nella sfilata di Luisa Beccaria con un’intera collezione ispirata a queste tonalità!

Infine, non poteva mancare l’intramontabile color cipria (o nude per intenderci!) Perfetto ed elegante in ogni occasione, una finezza da sfoggiare sulle nostre mani ma anche in bellissimi capi come questi della sfilata di Lorenzo serafini, dove il nude si fonde con la leggerezza e trasparenza del pizzo nero.