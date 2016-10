Smalti Autunno 2016: colori e tendenze

Siamo sempre pronte a prenderci cura dei nostri capelli e a comprare tutte le novità in fatto di make-up per essere costantemente al passo coi tempi, ma spesso dimentichiamo quanto siano importanti le mani. Mani e unghie rappresentano una sorta di biglietto da visita quindi è utile ritagliarsi di tanto in tanto un pò di tempo da dedicare al loro miglioramento e alla scelta del colore dello smalto.

Le tendenze smalti Autunno 2016 puntano all’essenziale e alla semplicità e anche i tempi per effettuare una manicure alla moda si accorciano notevolmente diventando sempre più brevi.

Questa ricerca della semplicità viene confermata dal fatto che sempre più donne preferiscono le tonalità nude, un effetto totalmente naturale, visto anche in passerella durante le ultime sfilate. In generale sono i colori molto chiari ad avere la meglio, rosa e beige sopra tutti.

La vasta gamma delle tonalità nude non poteva che rendere felici quelle donne che, nonostante il poco tempo a disposizione e la poca pazienza con smalti e pennellini, non vogliono rinunciare ad essere alla moda, mentre per tutte le altre che vogliono essere costantemente eleganti e chic la tendenza per questo autunno 2016 propone colori scuri e molto glamour come ad esempio il viola, il rosso ciliegia e l’intramontabile prugna. Dettaglio non meno importante riguarda la lunghezza, infatti quest’Autunno/Inverno andranno tantissimo le unghie non lunghe.

Semplicità ed eleganza discreta per unghie estremamente raffinate. Quale colore sceglierete?

SEGUIMI QUI:

Dressing and Toppings