Unghia rotta o scheggiata… disdetta! Settimane intere per far crescere le unghie e raggiungere la lunghezza desiderata, ed ecco che al primo lavoro domestico succede quello che mai vi sareste augurate.

Eppure, può capitare. Fate un bel respiro e resistete alla tentazione di tagliarle tutte o, peggio, di ‘limare’ l’unghia rotta con i denti.

La migliore soluzione, in questi casi, è tagliare l’unghia danneggiata e aspettare che ricresca.

La crescita media è di circa 0,1 millimetri al giorno, quindi intorno ai 3 millimetri al mese. Le stime, ovviamente, variano in base all’età del soggetto: il processo è più veloce nei giovani e rallenta con l’età.

La salute delle unghie passa dalla tavola

Una crescita regolare, però, può essere aiutata. Innanzitutto con una corretta alimentazione, che garantisce non solo il mantenimento del ciclo di rigenerazione dell’unghia, ma anche un aspetto sano e in salute.

L’unghia, infatti, è la cartina di tornasole dello stato di benessere del nostro fisico. Ad esempio, una carenza di proteine può causare secchezza e quindi fragilità, così come le macchie bianche, antiestetiche, possono derivare da un insufficiente apporto di zinco e vitamina B6.

Il consiglio è quello di mangiare tutto, in modo equilibrato: dal pesce, ricco di grassi acidi Omega 3 a legumi e frutta secca per l’apporto di ferro, fino ai cavoli, fichi, salmone e uova per l’assunzione di calcio e proteine.

La biotina

Tra i nutrienti che aiutano la crescita dell’unghia c’è anche la biotina o vitamina H, appartenente al gruppo delle vitamine B, preziosa per la rigenerazione cellulare. Nel campo cosmetico, la si trova sotto forma di integratore in quanto aiuta a bloccare la caduta dei capelli e a migliorare spessore e integrità delle unghie.

La biotina è presente anche in moltissimi cibi, come carni, pesce di mare, lievito di birra, tuorlo d’uovo, carote, mele, spinaci, noci e piselli. Seguire una dieta regolare e bilanciata garantisce il giusto apporto di vitamine. Per questo motivo, al giorno d’oggi, gli stati carenziali sono rari: se si segue un regime alimentare corretto, si può evitare di ricorrere agli integratori.

Rimedi e consigli sempre utili

Permettere alle unghie di prendersi una ‘vacanza’ dai trattamenti è un altro modo per mantenerle in salute, garantendo loro una sana crescita, così come tenerle pulite per allontanare il rischio di infezioni e batteri dannosi.

Smalto e prodotti per le unghie devono essere di buona qualità. Anche qualche ‘rimedio della nonna’ può risultare molto utile. Per esempio, applicare un impacco di olio d’oliva su unghie e cuticole, per un nutrimento al top!