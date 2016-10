Smalti metallizzati: i trend unghie Autunno/Inverno

Per l’Autunno-Inverno 2016/2017, sono previste molte tendenze unghie. Una di queste? Gli smalti metallizzati!

Andavano tanto di moda anni fa, per anni li abbiamo detestati, additandoli come gli smalti “delle nonne“, specialmente quelli che avevano dei colori tipo champagne, beige o rosati.

Come sapete già, nella moda tutto ritorna, e adesso è il turno degli smalti metallizzati. Odiati da molte, amati da tante, sono tornati e pian piano conquisteranno anche il vostro cuore!

Nelle passerelle delle fashion week, li abbiamo visti in tutti i modi e in tutti i colori. Il loro finish metallico ha catturato l’occhio di molte make-up addicted, osservando pure la forma dell’unghia. In particolare, lo stile che si sta utilizzando tantissimo, è quello a metà tra la classica forma a mandorla, e lo stiletto. Oltre a questa forma “a punta“, abbiamo anche il ritorno delle unghie corte, dalla forma stondata.

Gli smalti metallizzati, sono perfetti con queste forme di unghie, stanno benissimo sia a chi ha le unghie corte, e anche a chi, invece, le ha più lunghe.

Per quanto riguarda i colori, potete davvero sbizzarrirvi. Dalle classiche tonalità come oro, argento o bronzo, ci sono anche colori più accesi come il rosso, l’arancione, il rosa, il pesca, il blu, il viola o il verde ottanio.

Molte case cosmetiche hanno iniziato a lanciare i loro prodotti, sia in edizioni limitate, che in permanente nei loro stand. Ne troverete tantissimi nei negozi a breve, dai brand low cost come Kiko, Essence, Catrice o Deborah Milano, a brand high cost come Essie, Mac, Chanel, Orly, Dior e molti altri.

Pronte ad avere le vostre unghie metallizzate?