Unghie decorate Autunno/Inverno

Ecco alcune idee per le nostre unghie in base ai trend di questa prossime stagioni e al proprio stile!

Per quest’inverno c’è il ritorno ad uno stile un po’ gotico con tonalità dark come ovviamente il nero, il viola, e il mitico bordeaux ma anche il grigio scuro, andando da un finish glossy a quello matt.

Se poi optate per uno smalto nero, l’effetto lucido è un must! Meglio ancora se vi si aggiungono elementi decorativi come stickers, paillettes o lunette, per…scintillare di sera!

Tornano anche le furry nails, per le personalità più eccentriche che amano non passare inosseravate! Eh sì, perchè delle unghie con sopra del pelo non capitano di essere viste tutti i giorni. Non sono altresì facili da sfoggiare anche perché uno strato spesso di pelo crea tridimensionalità sull’unghia, ostacolando anche il fare di tutti i giorni.

Se non volete rinunciare ai colori accesi sulle vostre unghie, c’è tra molti un colore che, sebbene possa essere molto strano da vedere durante queste fredde stagioni, è il giallo! Ad hoc per contrastare i colori spenti del periodo.

Per un mood romantico, andranno alla grande delle manicure dagli smalti nude possibilmente opachi su cui aggiungerci delle decorazioni floreali anche solo sull’anulare. Altrimenti si può optare per un finish sand, molto granuloso come finish che per questo e per il nome ricorda la sabbia e dunque un po di nostalgia dell’estate.