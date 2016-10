Smalto nero: tendenza manicure Autunno Inverno 2016-2017

Quali sono le tendenze manicure Autunno Inverno 2016-2017?

Con la stagione più fredda in arrivo, così come per l’abbigliamento anche le unghie si tingono inevitabilmente di nuances più scure e fredde: grigio, rouge-noir, marrone intenso, viola e ovviamente un classico intramontabile lo smalto nero.

Diversamente da quel che si può pensare non si tratta di un colore riservato solo alle dark ladies o alle amanti dello stile punk rock, bensì di un colore chic e raffinato perfetto anche per le donne dallo stile più elegante. Basterà, infatti, abbinarlo a look più sobri e a un make up acqua e sapone e l’effetto minimal chic è assicurato! Ancor più se invece del classico finish lucido opterete per la versione “matte” opaca.

Idee originali per indossare lo smalto nero

Se poi amate sperimentare, tante sono le possibilità di creare nail art originali con lo smalto nero:

- amate brillare? Aggiungete alla vostra manicure una passata di glitter oro o argento e sarete perfette per una occasione davvero speciale;

- mano ferma? abbinate il nero con colori a contrasto (es. bianco e argento) e realizzate linee o motivi geometrici;

Se vi piace questa tendenza manicure Autunno Inverno 2016-2017, lasciatevi ispirare dalla mia gallery dedicata proprio allo smalto nero!