Crystal lips: il trend che fa brillare!

Avete mai sentito questa moda che gira sul web di crystal lips, o semplicemente dette labbra di cristallo? bé che dire, sono molto stravaganti e non lasciano passare inosservate chi le indossa. Ma scopriamo bene perché stanno spopolando!

Molti make-up artist stanno ricreando queste labbra molto originali, ma il bello è che ognuno cerca di dargli un’effetto così lucente e tridimensionale da essere paragonate da pietre a cristalli.

Ad esempio una make-up artist australiana, Geneviev Jauquet, con l’uso di un rossetto liquido e dei pigmenti ha realizzato quest’effetto simil ametista che devo dire…le è riuscito alla grande!

C’è anche un’altra truccatrice di New York, Johannah che ha creato quest’effetto applicando sulle labbra semplicemente dei minuscoli frammenti di quarzi ed un rossetto liquido dal finish metallizzato…pazzesco il risultato vero?

E che ne pensate di queste dalle micro pietre trasparenti con contorno labbra a mo’ di oro colato? fantastiche! certo non sono trucchi adatti per un’ uscita al supermercato ma per feste particolari sono ottime!