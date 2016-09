Contouring sulle unghie: ecco il nuovo nail trend 2017

Ma chi l’ha detto che il contouring si usa solo sul make-up? Contouring anche sulle unghie! E’ questo il nuovo nail trend autunno inverno 2017. Il Nail Contouring consiste in una particolare tecnica di applicazione dello smalto che farà sembrare più lunghe e affusolate anche le unghie più tozze.

Fare contouring sulle unghie è utile per chi ha dita non molto lunghe e cicciottelle e letto ungueale corto e si realizza con almeno due smalti, il più chiaro farà da base e il più scuro verrà sovrapposto e applicato tralasciando i bordi laterali dell’unghia , come a creare una sorta di striscia solo al centro dell’unghia. Si verrà dunque a creare un effetto ottico che farà sembrare le unghia meno tozze, le dita più affusolate e mano più snella e l’effetto sarà tanto più d’impatto quanto più sarà scuro lo smalto.

Assolutamente da provare con nuance di smalti che vanno dal nero al prugna o dal bordeaux al classico rosso. Se invece ci prendete gusto e volete divertirvi con colori pastello ecco di seguito qualche foto con idee da copiare subito!

Rosa e argento

Grigio e bianco

La vostra ChiaraMenteCool!