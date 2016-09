Come rimuovere lo smalto scuro facilmente

Smalti scuri che passione, soprattutto in autunno. Con la stagione fredda sulle unghie resistono i colori nude. Avanti tutta anche con i rossi scuri, con le tonalità fango e, per le dark lady, anche con il nero. Ma quando arriva il momento di rimuoverlo dobbiamo scontrarci con delle antipatiche macchie scure sulle unghie.

Solventi sì ma delicati

Per rimuovere facilmente lo smalto scuro, non si può fare a meno del solvente delicato, ovvero di quello senza alcuna traccia dell’aggressivo acetone. In questo modo le unghie non si indeboliscono e la pelle delle mani non subisce alcun tipo di aggressione. Questi prodotti acetone free possono essere utilizzati senza problemi anche sulle unghie più fragili. Esistono da qualche tempo in commercio dei comodi barattolini leva-smalto, dove immergere un dito alla volta: in pochi secondi lo smalto scompare senza lasciare traccia. Piccoli e pratici anche da portare in viaggio, senza la paura che il prodotto possa rovesciarsi in valigia.

Rimuovere lo smalto con l’acqua

L’acqua è uno degli elementi in natura del quale non possiamo fare a meno, da adesso anche per rimuovere lo smalto. Possiamo utilizzare un po’ di acqua calda dove immergere le mani per ammorbidire le unghie. Poi con un bastoncino in legno si inizia a sollevare lo smalto partendo da un lato dell’unghia. Si immergono nuovamente le unghie nell’acqua per qualche istante prima di completare l’opera sempre con l’aiuto di un bastoncino spingi-cuticole. Se invece sono rimaste delle macchie di smalto scuro sulle unghie, può voler dire che non abbiamo usato una base trasparente oppure, se l’abbiamo stesa, che non è di ottima qualità. In questo caso si fa sciogliere del bicarbonato in una bacinella di acqua tiepida dove immergere mani o piedi per 15 minuti. E le macchie vanno via. Infine, un vecchio metodo sempre efficace, è quello che prevede l’uso del dentifricio bianco granulare sulle unghie. Con uno spazzolino da denti morbido, inumidito, si sfrega l’impasto con piccoli movimenti circolari. Si sciacqua il tutto sotto l’acqua corrente tiepida e le unghie sono di nuovo senza traccia di smalto scuro.