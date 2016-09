I colori d’Autunno: le tendenze per nail art al top

L’estate è finita. Mi rendo conto che leggerlo qui nero su bianco, può farvi scendere una lacrima, ma nulla è perduto! I colori possono seguirci anche in autunno, anzi, a pensarci bene, ora ne abbiamo bisogno più che mai, e la manicure si adegua con piacere.

La scorsa settimana vi ho parlato delle tendenze autunnali che vedono protagonisti i metallizzati, ma non mancheranno i colori vivi, accostati alle nuances di stagione, come abbiamo visto sfilare in passerella. I colori si esprimeranno in giochi di geometrie e di linee insolite e originali, ispirati alle stampe degli anni Settanta, alle opere di Piet Mondrian e all’urban design, da realizzare su basi neutre, nude o trasparenti.

La forma più in voga da dare alle unghie rimane quella a mandorla; se preferite invece la classica quadrata o la ovale, ricordate di accorciare la lunghezza per garantire l’essenzialità delle forme: la semplicità vince sempre. E per finire, non dimenticate che anche con il colorato, rimane la tendenza french reverse manicure, sempre minimal ed essenziale.

L’autunno che ci aspetta sarà un mix di creatività sorprendente. Un felice compromesso per affrontare al meglio la lunga stagione fredda!