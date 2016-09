Come tutte noi ben sappiamo unghie belle e curate sono il sogno di ogni donna ma, purtroppo, nove donne su dieci hanno unghie fragili e danneggiate. E diciamocelo senza fare tanti giri di parole: avere delle belle mani è il primo biglietto da visita per fare bella figura.

Ma come appaiono le unghie fragili? Vi posso dire che si presentano in modo molto diverso a seconda del problema che hanno:

Carenza di vitamina A e calcio, le unghie si presentano elastiche e deboli. Quando c’è carenza di vitamina B si formano delle striature verticali, la carenza di proteine è responsabile delle bruttissime macchie bianche. Quando la carenza è di ferro e calcio vi sono macchie bianche e striature orizzontali. Quando insorgono problemi al fegato invece, le unghie saranno bombate, con la psoriasi tenderanno a formarsi macchie rosse in superficie, mentre con la micosi di solito si tende ad avere un mix di tutti questi sintomi combinati.

Cosa fare? Quali sono i rimedi? Per quanto riguarda l’alimentazione bisogna assumere regolarmente le vitamine A1, B2, C, D che si trovano ad esempio in cereali, germe di grano, cibi integrali, latticini, legumi, tuorlo dell’uovo, fegato, frutta e verdura cruda e lievito di birra.

In periodi di stress e di stanchezza si possono cercare degli integratori dietetici naturali. Per le unghie, controllate che essi contengano calcio e silicio, che fa sparire quelle antiestetiche macchioline bianche.

Ottimi gli integratori a base di cistina e di zinco, che agevola la sintesi della cheratina, l’indurente per unghie naturale; la vitamina B5 ne favorisce la crescita e la biotina è utile per inspessirle.

Vi sono anche degli ottimi rimedi naturali fai da te per avere unghie belle e forti. Il più famoso è sicuramente la mistura di olio d’oliva e limone; l’olio contiene tocosferoli e fitosteroli, il limone vitamine, ferro, calcio.

Io adopero spesso l’olio di ricino, nutriente e ricostituente per le nostre unghie. Prendete una boccetta di smalto finito, pulitela per bene con l’acetone e risciacquatela. Metteteci dentro olio d’oliva e olio di ricino in parti uguali, più qualche goccia di olio essenziale di limone. Quando serve, spennellate le unghie con l’apposito pennellino, come per mettere lo smalto, lasciate agire 2 minuti e poi massaggiate fino a completo assorbimento.

Il burro di karitè è noto per le sue proprietà idratanti e nutrienti per la pelle, ma anche le unghie ne apprezzano le proprietà emollienti. Unite 2 cucchiai di burro di karitè puro ad 1 cucchiaino di olio evo, 1 di olio di ricino e 15 gocce di olio essenziale al limone.

Altro nutriente per unghie è lo yogurt, che contiene molto calcio. Prendete uno yogurt intero al naturale, unitene due cucchiai ad altri due cucchiai di olio d’oliva e al succo di un limone filtrato. Mescolate bene e applicate sulle unghie, sempre lasciando agire qualche minuto e poi risciacquate con acqua tiepida.

Infine il Il tuorlo dell’uovo è altamente proteico se mangiato, ma fa bene anche come impacco curativo sulle unghie. Unitelo al succo di un limone, emulsionatelo e applicatelo con un leggero massaggio, poi sciacquare.

Cosa evitare? Non eliminate mai le pellicine che si formano intorno all’unghia con strumenti duri e taglienti. Non mangiate né unghie né pellicine, evitate di fare lavori domestici e giardinaggio senza i guanti e non esagerate con ricostruzioni e unghie finte in quanto se fatte troppo spesso indeboliscono l’unghia naturale. Evitate di tagliare le unghie, meglio limarle sempre.

Vi sono stata un pochino utile? Spero di sì!