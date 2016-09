Spesso si tende a pensare che delle belle nail art possano esser fatte solo su unghie lunghissime. Eccovi quindi degli spunti per realizzare delle nail art per unghie corte facili e veloci.

Intramontabili i pois, per questo autunno inverno torneranno anche di moda, insieme al metallizzato. La prima nail art che vi propongo prevede un unico colore su tutte le unghie con dei pois metallici, semplicissimi da realizzare con un dotter. Se preferite un’effetto più “sobrio” potrete realizzare i pois solo sull’anulare.

Anche il classico french è una bella nail art per unghie corte. Se come me siete impedite con le nail art potreste realizzarlo con l’aiuto delle lunette, delle sagome che applicate sulle unghie per realizzare un “sorriso preciso”.

Con l’arrivo dell‘autunno tornano di moda i colori scuri, il borgogna, rosso scuro e nero. Intramontabili anche i glitter, quindi un’altra splendida idea è quella di realizzare delle unghie total color, con del borgogna ed altre glitter, aggiungendo poi un decoro particolare sull’anulare.

Ancora rivediamo colori nude abbinati ai glitter (la mia proposta preferita) anche questa nail art è semplicissima da realizzare, adatta anche a serate eleganti.

Un piccolo consiglio che vorrei darvi è “no ai colori pastello” purtroppo per le unghie corte i colori pastello non aiutano, anzi, danno l’effetto ottico di unghie ancor più corte.

Sì ai colori nude e colori molto scuri, che viceversa, danno l’impressione di avere unghie molto più lunghe di quanto siano in realtà.

Eccovi quindi alcune idee per nail art per unghie corte, quali sono le vostre preferite?