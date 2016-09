Pronta a scoprire tutto sui colori moda che saranno sulle nostre mani per la prossima stagione? Sarà un inverno colorato o cupo? Pieno di fantasie oppure monocromatico? Beh le risposte sono tante, vengono direttamente dalle passerelle e oggi te le svelerò tutte, una ad una!

Le unghie autunno inverno 2016/2017 che forma avranno? Saranno sicuramente squovali e qui non ci piove! Questa forma rimane in cima alle classifiche ed è perfetta con tutti i colori, le fantasie e le lunghezze (esatto puoi sceglierla in lungo o in corto!). Di cosa si tratta? Beh sono le classiche unghie a mandorla e qui trovi una gallery di unghie squovali e un tutorial super utile. Quali sono gli strumenti per realizzarla? Beh armati di una buona lima per unghie in cartone (evita quelle di ferro!), da Douglas ne puoi trovare di ottime ad un prezzo mini, ma le migliori restano quelle di Deborah (se riesci a trovarle!).

Che colori avranno le unghie Autunno Inverno 2016/2017? Le nostre mani si vestiranno di mille colori e fantasie diverse, ce ne è veramente una per ognuna! Il colore principe è sempre lui, il rosso, declinato nella versione più viva, il rosso ciliegia. Da qui partono mille sfumature diverse e fantasie geometriche e floreali. Altri colori chiave saranno il piombo, il metal e il rouge noir. Curiosa? Qui trovi una gallery di unghie 2017 e tutti i colori di stagione.

Passiamo ora a qualcosa di più serio: sai già come far durare a lungo uno smalto? Come in ogni buona ricetta la materia prima è fondamentale: scegli un buono smalto! Un consiglio? Estrosa estremo, l’ho confrontato con gli smalti Pupa della linea basic e non teme il confronto (anzi, Estremo dura più di 15 giorni mentre lo smalto Pupa si è scheggiato il giorno seguente!). Qui ti svelo come far durare a lungo uno smalto.

Beh direi che ci siamo, ora che conosci tutto sui trend unghie non ti resta che dare libero sfogo alla fantasia. Qui trovi un recap di tutti i trend make up 2017 con tantissimi consigli utili firmati Collistar (anche per le tue unghie).

Ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea