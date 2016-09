La nail art da provare per questo Autunno

Il ritorno dalle vacanze, implica un restyling completo e anche la manicure di certo non si astiene. Gironzolando per il web alla ricerca di qualche ispirazione che riguardasse le nuove tendenze nail art, ho trovato quello che stavo cercando per una manicure sobria e al tempo stesso ricercata.

I protagonisti di questo autunno sono i colori metallizzati: argento, rame, oro e piombo che puntano la loro forza sull’effetto cangiante tipico dei metalli. Ideali per realizzare combinazioni più elaborate, attraverso piccole decorazioni, oppure utilizzati insieme, ma ancora più sorprendenti se abbinati al french. Se invece avete voglia di qualcosa di assolutamente nuovo e deciso, allora vi consiglio la marble nail art con effetto marmorizzato.

Se desiderate buttarvi sui colori scuri, il trend del momento è il black&white, in cui le forme si intersecano in un gioco di contrasti grafici ispirato allo street-style e ai look da passerella. Via libera alle forme geometriche regolari, ai pois, mini e maxi, e alle righe che restano tra i leitmotiv di stagione più seguiti, da tracciarsi su basi trasparenti che lasciano intravedere il colore naturale delle unghie e che slanciano la silhouette della mano.

Applicazioni 3D, come fiori, piccole borchie e charms divertenti sono altri suggerimenti da cui prendere spunto per accessoriare la vostra manicure. E averne una nuova di zecca diventa quasi un buon pretesto per dare il benvenuto all’autunno.

Cosa ne pensate? Vi piace questa tendenza?