Abbiamo già parlato di tutti i colori smalto Autunno 2016 qui, abbiamo definito quali saranno le sfumature, le fantasie e le forme ma…abbiamo parlato di chi sarà il re incontrastato per la prossima stagione?

Signori e signore ecco a voi l’unico, incontrastabile metal, il vero divo delle passerelle e l’ospite d’onore per le nostre manicure autunnali. Proprio così, i colori smalto Autunno 2016 verteranno dallo specchiato al piombo, dal metal in versione androgina a quello super femminile con pietre preziose e dettagli rosa.

Alt! Sai come ottenere l’effetto metal? Non è per nulla facile trovare il giusto mix, ma grazie ad alcuni prodotti tutto sarà più facile. Tutto ciò di cui hai bisogno è lo smalto Princess Metal di Estrosa (da scegliere in persistance oppure Estremo) da abbinare o alla chromatic mirror powder oppure ai foil nail art di MI-NY.

Ora passiamo alle 3 declinazioni chiave di questa nuova tendenza.

Rosato con tocchi metal sulle punte. Ottimo se devi mantenere una figura formale ed elegante, Stendi uno strato di smalto coprente rosa, attendi che asciughi e passa lo smalto metal, il gioco è fatto!

Lunette metalliche. Sono il vero trend del momento e, in realtà, sono adatte per lo più alle più giovani o a chi non ha paura di osare. In questo caso armati di adesivi per la forma (usa i “rinforza buchi” per i quaderni ad anelli, sono ottimi!) e abbonda con lo smalto metallico e la polvere effetto specchio. Una volta finito passa un buon top coat ed il gioco è fatto!

Metal a specchio. Il più ricercato, famoso e conteso del momento. Le unghie effetto specchio sono ciò che più desideriamo ed oggi, grazie ai fogli di cui ti parlo qui sopra, è semplicissimo realizzarle (e durano davvero tantissimo!).

Beh ora che conosci tutti i trend dai libero sfogo alla fantasia e inviami i risultati delle tue opere sulla mia pagina facebook Alice Cerea, sono davvero curiosa!

Sempre a proposito di unghie non perderti questo articolo dove ti svelo tutti i colori smalto autunno 2016, questa gallery di unghie lunghe e tutti i trend make up e unghie 2017.